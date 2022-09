Spagna U21, la lista dei convocati: prima volta per un biancoceleste

TUTTOmercatoWEB.com

Il weekend prossimo la Serie A si farà da parte per lasciare spazio alle Nazionali, che man mano stanno diramando le liste con i convocati. Anche Luis de la Fuente, ct della Spagna U21, ha fatto le sue scelte. Sono 23 i giocatori chiamati a prendere parte alle due amichevoli contro Romania e Norvegia, rispettivamente il 23 e il 27 Settembre. Tra questi, figura il nome di Mario Gila. È la prima volta per il difensore della Lazio, dopo l’esordio in campionato con le aquile chissà che non sia arrivato il suo momento anche con la selezione. Di seguito la lista completa

PORTIERI: Arnau Tenas (Barça), Miguel Ángel Morro (Rayo Vallecano) e Leo Román (Mallorca),

DIFENSORI: Arnau Martínez (Girona), Ricard Sánchez (Granada), Juan Miranda (Betis), Álex Balde (Barça), Víctor Chust (Cádiz), Jon Pacheco (Real Sociedad), Mario Gila (Lazio), José Fontán (Go Ahead Eagles)

CENTROCAMPISTI: Nico González (Valencia), José Gragera (Sporting), Rodri Sánchez (Betis), Alberto Moleiro (Las Palmas), Aimar Oroz (Osasuna), Álex Baena (Villarreal)

ATTACCANTI: Rodrigo Riquelme (Girona), Bryan Gil (Tottenham), Hugo Novoa (Lipsia), Sergio Gómez (Manchester City), Sergio Camello (Rayo Vallecano), Abel Ruiz (Braga)

