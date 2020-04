Spataro (CONI): "Ripresa Serie A? Potrebbero esserci problemi sul numero dei tamponi"

Il calcio attende l'ok per la ripresa, ma sarà possibile solo in condizioni di piena sicurezza. Ai microfoni di CalcioToday.it è intervenuto il professor Antonio Spataro, Direttore Sanitario dell'Istituto di Medicina dello Sport del Coni: "Il protocollo della FIGC è sostanzialmente completo. Ai test ordinari legati agli atleti si sono aggiunti quelli connessi con il Covid-19, tipo esami sierologici, tamponi. Rispetto agli atleti che sono stati positivi e poi guariti, bisogna approfondire molto l’aspetto cardiaco e polmonare. Sicuramente trovare i tamponi perché i giocatori sono tanti e a questi bisogna aggiungere tutte le persone che ruotano attorno ad una squadra. Il problema oltre che di disponibilità è di natura etica. Se i cittadini normali e quelli a rischio come gli operatori sanitari non riescono a fare i tamponi, come li giustifichiamo per i calciatori? Comunque non credo che il rischio dei contagi nel calcio sia più elevato. Stabilito che i calciatori sono esenti dal virus non c’è problema. Sono di fatto messi in quarantena con il ritiro permanente estremamente controllato".