Spezia, Gotti in conferenza stampa: "Contro la Lazio..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Nell'ultima giornata di campionato la Lazio si è imposta per 4-0 contro lo Spezia, in una partita senso unico dominata interamente della Lazio. In vista della prossima sfida contro il Monza, in programma domenica prossima, l'allenatore dei liguri Luca Gotti, è intervenuto in conferenza stampa tornando anche sulla pesante sconfitta contro i biancocelesti:

"La partita contro la Lazio? Ci sono settimane fatte benissimo che poi non corrispondono alla prestazione della domenica, e viceversa. La partita è un’altra cosa e la stessa cosa vale per la rifinitura, per il riscaldamento pre gara, si avverte molto in partita. Questi segnali vengono colti, ma la settimana scorsa abbiamo fatto una settimana lunga allenandoci tutti i giorni dal lunedì alla domenica con grossi carichi. Ci sono state problematiche fisiche, dalle nazionali e non, e siamo arrivati con una sensazione di stanchezza già prima della partita. Si avvertiva che fossimo appesantiti, queste erano le mie sensazioni. Poi dopo 30 secondi prendiamo un rigore contro e dopo 10 minuti prendiamo gol. Questa è la spiegazione. Domenica non è andata bene, ma i presupposti di Monza sono diversi".