Spezia, Gotti incrocia le dita in vista della Lazio: il punto sugli infortunati

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Mancano quattro giorni alla sfida tra Lazio e Spezia, in programma il 2 ottobre allo Stadio Olimpico di Roma ed entrambe le squadra a breve riabbracceranno tutti i nazionali per preparare al meglio la sfida. In Liguria, in realtà, alcuni sono già tornati e non in condizioni brillanti: Kovalenko ha accusato lesione di primo grado dell’adduttore lungo sinistro, Reca oggi svolgerà gli esami, ma la loro presenza contro la Lazio è impossibile. A loro si aggiungono i lungodegenti Amian, Maldini, Verde e Sala che, invece, è da valutare. Anche per questo Gotti incrocia le dita, spera in un recupero lampo di qualche elemento, in particolar modo di Salva Ferrer che, dopo l'operazione a cui è stato sottoposto a Maggio, è tornato da poco a servizio del tecnico. Se darà fiducia al tecnico spezzino, allora sarà lui a sostituire Reca, in caso contrario servirà una soluzione di riserva.

LE POSSIBILI SOLUZIONI - Nella testa di Gotti, come riporta la Gazzetta dello Sport, le opzioni per sostituire il calciatore polacco sono molte: arretrare Gyasi nel ruolo di esterno, proponendo Strelec in attacco; tornare con alla difesa a quattro con Bastoni terzino sinistro, oppure mantenere l'assetto del 3-5-2 con il classe 1996 come esterno; l'ultima potrebbe essere quella di mettere Kiwior in zona Reca, come già visto nel finale contro la Sampdoria. Insomma, tante idee per Gotti, tanti dubbi da sciogliere nel giro di pochi giorni: a breve partiranno le prove tattiche, saranno decisive per capire che Spezia affronterà la Lazio.