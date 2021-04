Spezia, Italiano: "La Lazio ha giocatori di livello mondiale, trasferta difficilissima"

Alla vigilia di Lazio - Spezia, Vincenzo Italiano ha presentato il match in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico dei liguri.

LA PARTITA - "Torniamo in campo dopo la sosta. Abbiamo ritrovato tutti i nazionali fra ieri e oggi. In due allenamenti abbiamo cercato di preparare questa trasferta difficilissima contro una delle squadre più forti del campionato e contro una squadra che all'andata ci mise in difficoltà sotto alcuni aspetti che abbiamo cercato di curare e speriamo di non commettere quegli errori domani. La partita è difficile, riapre il campionato con ultime dieci sfide importantissime. Speriamo di rispondere presente".

I NAZIONALI - "Fisicamente stanno tutti bene. Sono contento per quello che hanno fatto, per le loro esperienze. Chi ha giocato di più e chi ha giocato meno ma essere nel giro delle nazionali è sempre una grande soddisfazione. Penso che a livello mentale stiano tutti bene e mi auguro che questo dia una spinta ulteriore a tutti per questo rush finale".

LA LAZIO - "Pensiamo come abbiamo sempre fatto una partita alla volta. Tutte le partite per lo Spezia sono difficili e da preparare bene una alla volta. Concentriamoci su questo avversario fortissimo composto da giocatori di livello mondiale. Giocatori che hanno qualità e in qualsiasi momento possono decidere le sorti della partita. Pensiamo a questo impegno poi dalla prossima settimana penseremo alle altre".