Spezia - Lazio, da Condò a Marani: "Massimo risultato e minimo sforzo per i biancocelesti"

Vince la Lazio anche se la partita la fa lo Spezia. Una gara complicata per i biancocelesti con un pensiero anche e inevitabilmente alla Champions League. Importante però essere tornati a vincere in campionato dopo lo stop di domenica scorsa contro l'Udinese. Queste le disamine di Adani e gli altri ospiti di Sky Sport: “Dominio del gioco solo dello Spezia, più del triplo delle occasioni, tutto questo traccia la mappa della partita. Bene il risultato per la Lazio, Inzaghi è stato anche costretto a rinunciare ai più forti per scelta. La partita di oggi va vista dentro una serie di gare in cui è necessario fare rotazioni".

MARANI - “La Lazio ha centellinato le energie: una partita con il massimo risultato e il minimo sforzo. La gara l’ha fatta lo Spezia ma la Lazio ha usato le sue carte migliori. Oggi ha ottimizzato al meglio le sue forze. Immobile? Grandissimo giocatore, vorrei che gli venisse riconosicuto il suo merito. É un giocatore che ha forza fisica, il gol, il temperamento, è determinante in campionato e in Europa".

CONDO' - "Dopo mezz’ora la Lazio era in vantaggio 2-0 e quindi il pensiero della Champions è arrivato sia nei gicoatori che nel tecnico. Non hanno controllato lo Spezia fino in fondo, hanno rischiato ed è andata bene".

