CLASSIFICA - La Lazio vince con lo Spezia e aggancia il quarto posto

1-2 dice il risultato finale, la Lazio torna a vincere in Serie A e lo fa contro lo Spezia dopo la brutta disfatta con l'Udinese. Un successo maturato nel primo tempo per quanto riguarda i biancocelesti, in gol con Immobile e Milinkovic-Savic, e che permette loro di agganciare il quarto posto a 17 punti, dove sono già appaiate Juventus, Napoli e Roma. Ovviamente, tutte e tre le squadre devono ancora giocare il match di questa giornata, rispettivamente con Torino, Crotone e Sassuolo: in base ai risultati si capirà il piazzamento della Lazio, che comunque temporaneamente distanzia l'Atalanta e scavalca l'Hellas Verona.