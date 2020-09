Stadi, Salvini a Conte: "Perché MotoGP con il pubblico e calcio no?"

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, il leader della Lega Nord Matteo Salvini ha risposto a quanto detto dal premier Giuseppe Conte sugli stadi: "Non sono d'accordo sulla chiusura degli stadi. Non è una questione politica. Lo sport è passione, le partite di pallone, tennis, basket, pallavolo senza pubblico non mi paiono sport. Ricordo a Conte, giusto per non farne una questione di partito, che nella Emilia Romagna governata dal Pd per i Gp di moto a Misano hanno autorizzato l'ingresso di 10.000 persone a gara in maniera oculata. Se negli stadi di Roma, Milano, Napoli che ne contengono 50-60.000 fanno entrare 10.000 tifosi va bene, direi".

CALCIOMERCATO LAZIO, NOTIZIE SU MURIQI DALLA TURCHIA

CALCIOMERCATO LAZIO, NUOVA TRATTATIVA PER KUMBULLA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB