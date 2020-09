Stadio della Roma, tensioni nel M5S per il progetto: la situazione

Entro la fine del 2020 verrà messa ai voti la situazione riguardante lo stadio della Roma. Così aveva assicurato la sindaca Virginia Raggi sulla sul progetto del club giallorosso che però ancora non ha trovato una maggioranza. E la situazione attuale non facilita di certo le cose: come riporta il quotidiano Repubblica, Enrico Stefàno è dubbioso, la presidente della commissione Urbanistica, Donatella Iorio, si è appena dimessa. E adesso si registra anche l’irruzione di Roberta Lombardi, la capogruppo del Movimento alla Regione, che assicura: i consiglieri che diranno «sì» allo stadio rischiano di finire sotto inchiesta per danno erariale.

