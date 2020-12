Stadio Roma, presentata una mozione per fermare il progetto

Doveva essere il regalo di Natale per molti tifosi giallorossi, (come aveva annunciato la Raggi il 19 novembre), l'annuncio di ulteriori passi in avanti per la costruzione dello stadio della Roma a Tor Di Valle. A distanza di un mese però, la situazione sembra essere addirittura peggiorata, con una mozione presentata da alcuni consiglieri del Movimento 5 stelle, per fermare una volta per tutte l'iter dello stadio.

Questo il post su Facebook della consigliera Simona Ficcardi, appoggiata da Stefano Fassina e Agnese Cattini: "Una Mozione che impegna la Giunta capitolina e la Sindaca a non procedere ulteriormente con l'insediamento stadio Tor di Valle, era divenuta secondo me necessaria. Molti sono stati i pareri e le segnalazioni, anche dall'interno del MoVimento, che considerano insostenibile ad ogni livello l'insediamento e che sottolineano come i risarcimenti, per un progetto che non ha mai visto approvazione di variante in assemblea Capitolina, non sarebbero dovuti , al contrario di come per anni si è temuto in Maggioranza. Dalle semplificazioni, alla questione viabilità che non è mai stata risolta (il parere del Politecnico di Torino si supererebbe solo dopo la realizzazione del Piano Urbano Mobilità Sostenibile, che tuttavia non può concentrarsi prioritariamente sulle zone destinate al progetto stadio, poiché sono molti i quartieri di Roma che necessitano interventi imminenti sulla mobilità), fino alle ultime questioni venute fuori sul pignoramento dei terreni, o sulla probabile impossibilità dei proponenti di mettere in atto le prescrizioni della conferenza dei servizi, per concludere con la poca appetibilità sul mercato di uffici, in epoca smart working. Da ultimo, ma non in ordine di importanza, ritengo necessario un atto chiaro per scansare ogni equivoco, anche in vista delle sentenze giudiziarie che riguardano l'opera. Sarebbe opportuno che quantomeno si rinviasse il dibattito, ferme le proposte alternative di cui si apprende dalla stampa e che potrebbero arrivare dalla stessa società proponente. Ho depositato questi testi insieme a Stefano Fassina e Agnese Cattini che ringrazio per la collaborazione e per l'amor di territorio e sostenibilità ".

