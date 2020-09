Stella Rossa, la presentazione social di Falcinelli ispirata a La casa di carta - VIDEO

È da poche ore ufficialmente un nuovo giocatore della Stella Rossa di Belgrado, Diego Falcinelli. l'attaccante classe 91', si è trasferito in prestito con diritto di riscatto dal Bologna alla corte di Stankovic, allenatore dei serbi. Un colpo importante e suggestivo, per la compagine di Belgrado, come altrettanto suggestiva è stata la presentazione del calciatore sui social della squadra. In un video infatti, un uomo mascherato come i protagonisti della serie "La casa di carta", viene accompagnato da una donna in una Fiat 500 rossa con sottofondo musicale "Bella ciao". A far da sfondo, due bandiere, una della Serbia e una dell'Italia, e come didascalia nel post su Instagram, la scritta "Insieme".

FORMELLO - Lazio, Leiva ok. Inzaghi senza Luis Alberto e Milinkovic

Giroud, l'agente smentisce: "Non ci sono contatti con la Juventus"

TORNA ALLA HOME PAGE