Stella Rossa - Vijvodina, la partita di Sinisa Mihajlovic

Il campionato serbo è fermo, riprenderà fra una settimana dopo la pausa invernale. In programma c'è la sfida tra Stella Rossa e Vojvodina (sabato 4 febbraio alle 16). Il destino ha voluto che alla prima occasione disponibile dopo la morte di Sinisa Mihajlovic si affrontino le due squadre che hanno segnato la carriera dell'ex laziale in patria. Il club di Belgrado su Instagram ha pubblicato un post in cui chiama a raccolta i propri tifosi: "Manca una settimana all'inizio della parte primaverile del campionato nazionale, quando il nostro club ospiterà la Vojvodina allo stadio 'Rajko Mitic'. Questo incontro sarà speciale perché il nostro club ha deciso di dedicare la partita al mitico Sinisa Mihajlovic per dimostrare ancora una volta che Miha non lascerà mai il cuore delle stelle, né sarà dimenticato. Vi aspettiamo al Marakana sabato 4 febbraio alle ore 16 per ballare insieme per Miha! Sarà l'occasione per salutare una persona meravigliosa e un calciatore fantastico".