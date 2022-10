Sturm Graz - Feyenoord, scontri con la Polizia e incendi: gli olandesi seminano il panico

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggetti lanciati contro la Polizia, un incendio in mezzo alla piazza principale, tifosi incappucciati con un uso massiccio di fumogeni e materiale pirotecnico, un accoltellamento, diversi feriti gravi. Ci sono stati disordini senza precedenti in occasione della partita tra Sturm Graz e Feyenoord, giocata in Austria lo scorso giovedì. C'è stata, riportano in Spagna, anche una discrepanza tra il numero di biglietti per gli ospiti e il numero effettivo di visitatori. "Inizialmente ci aspettavamo 1300 fan, ma si sono presentati tra i 2000 e i 2500", ha affermato il portavoce della Polizia, Grundnig.

L'aggressività dei tifosi giunti in Austria era apparsa evidente già la sera prima. I tifosi del Feyenoord, riporta News.eseuro.com, si sono radunati nella piazza principale di Graz. E non solo avrebbero lasciato tonnellate di spazzatura e lanciato bottiglie di vetro in aria, ma avrebbero anche appiccato il fuoco nella piazza antistante il Municipio. Un negoziante che stava cercando di spegnere l'incendio è stato intimidito dai tifosi olandesi. La situazione è proseguita allo stadio: anche durante la partita si sono registrati disordini e danni. Quando il Feyenoord ha perso all'ultimo minuto, i tifosi hanno "smantellato lo stadio", lasciando una scia di distruzione nel settore ospiti, gettando gabinetti e tavoli alla Polizia. L'ammontare dei danni causati alle cose resta oggetto dell'indagine in corso.

