Sturm Graz - Lazio, pubblico protagonista: l’annuncio del club austriaco - FOTO

Mancano solo due giorni alla sfida di Europa League tra Sturm Graz e Lazio. Il calcio d’inizio è in programma giovedì alle 18:45 presso lo Sturmstadion Libenau, dove ad accogliere le due compagini ci sarà un grande pubblico. I tifosi biancocelesti che seguiranno Sarri e i suoi ragazzi sono circa 900, anche in questa occasione non si sono tirati indietro e coloreranno il settore ospiti con cori e sciarpe per far sentire “a casa” la propria squadra del cuore. Stessa cosa faranno i supporter dello Sturm. È sold out lo stadio, lo ha annunciato la società austriaca tramite i canali social ufficiali. Quella di giovedì si prospetta essere una serata molto molto calda.

