Super Bowl, trionfano i Buccaneers: il commento di Andreas Pereira

La 55esima edizione del Super Bowl va ai Tampa Buccaneers, che questa notte davanti al proprio pubblico, hanno battuto 31 a 9 i Kansas City Chiefs. Per la squadra il secondo titolo della sua storia. Trionfo assoluto per il leader della squadra campione Tom Brady che, all'età di 43 anni, vince il suo settimo titolo in carriera e il quinto MVP della competizione. Anche il calciatore della Lazio Andreas Pereira, che ha seguito il match da casa, si è complimentato con il fenomeno del Super Bowl e si è espresso sullo spettacolo messo in mostra all'intervallo da alcuni ballerini: "Vai Brady, Goat! Uno dei peggiori show di fine primo tempo mai visti".

