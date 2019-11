Supercoppa Italiana, scontro Qatar-Arabia Saudita e la Lega ora trema...

Un altro caso scuote l’imminente finale di Supercoppa Italiana tra Lazio e Juventus che si disputerà il prossimo 22 dicembre a Riyad capitale dell’Arabia Saudita. BeIN Media ha infatti messo sotto la lente d’ingrandimento il comportamento della Lega di Serie A che, nonostante le diffide del gruppo editoriale del Qatar, ha deciso di giocare la gara nel paese saudita. Perché questo? I rapporti tra Qatar e Arabia Saudita non sono facili, ci sono di mezzo politica e terrorismo che - secondo alcuni stati dell’area medio-orientale - Doha sosterebbe e una delle misure per cercare di colpire il governo qatariota è stato quello di oscurare la proiezione di eventi sportivi proposti da BeIn Media. Solo ufficialmente. Però. Le trasmissioni di partite di calcio e altri eventi sono proseguite tramite l’emittente saudita BeoutQ che, a quanto sostiene BeIn Media, ne piraterebbe i contenuti sottraendone quindi profitti. BeIn Media è il più grande partner estero della Lega di Serie A, dal gruppo del Qatar arriva il 55% dei proventi televisivi esteri incassati dai club italiani, per una somma di oltre 500 milioni di euro da dilazionare nel triennio 2018-2021. Una cifra molto superiore rispetto ai 22,5 incassati dalla Lega per l’organizzazione delle finali di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Per questo BeIn Media, tramite un portavoce, si è scagliato contro De Siervo (CEO della Lega di Serie A), minacciando di poter interrompere il rapporto con la Serie A. “BeIN sta riconsiderando l'intera sua relazione commerciale con la Serie A in seguito alla decisione della Lega di giocare la finale di Supercoppa il prossimo mese in Arabia Saudita. È straordinario ciò che la Serie A sembra essere disposta a mettere a repentaglio”. Il danno economico sarebbe incalcolabile, visto che già oggi la Serie A fa molta fatica a “vendersi” all’estero, raccogliendo proventi molto inferiori rispetto alla Premier e alla Liga. Per questo la sfida a BeIn Media e al Qatar può essere molto pericolosa. De Siervo, dal canto suo, ha replicato attraverso Bloomberg.com: “Quando mi sono insediato nel ruolo di Ceo della Lega di Serie A il contratto con Riyad era già siglato e non poteva non essere onorato e in più il fenomeno della pirateria è stato ridotto di molto”. Non abbastanza però. Almeno a sentire Doha.