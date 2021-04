Superlega, Carolina Morace: "Agnelli ha trascinato il club verso il basso"

La Superlega è crollata sotto i colpi delle pressioni di tifosi e non solo e soprattutto a causa dell'uscita dei sei club inglesi avvenuta nella notte di ieri. Queste le parole dell'allenatrice della Lazio Women Carolina Morace in merito: "Il calcio è meritocrazia, quella dei piccoli passi che ti fa sognare di arrivare prima di tutti perché hai lavorato meglio. Ho sempre avuto grande rispetto per la famiglia Agnelli, per la loro storia e per quello che hanno rappresentato. Questa è una brutta storia dal punto di vista etico e morale che unito ad altri errori ha trascinato il club verso il basso. Se ci fossero importanti cambiamenti nel club bianconero nella prossima stagione non mi stupirei".

