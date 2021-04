Superlega, ecco i club che hanno detto no. E le Federazioni...

La Superlega è ufficialmente nata, ma non tutti i grandi club europei sembrano essere d'accordo sul farne parte. Al momento, i 12 club che hanno lasciato l'ECA per dare vita al progetto Superlega sono Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, Juventus, Inter, Milan, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal e Tottenham. Un altro grande club europeo però, il Borussia Dortmund, attraverso un comunicato del proprio CEO Watzke ha espresso parere contrario, annunciando anche la stessa veduta di pensiero adottata dal Bayern Monaco: "I membri del consiglio della European Club Association (ECA) si sono riuniti per una conferenza virtuale domenica sera e hanno confermato che la decisione del consiglio di venerdì scorso è ancora valida", ha detto il CEO del BVB Watzke che ha aggiunto: "Questa decisione significa che i club vogliono attuare la prevista riforma della UEFA Champions League. Gli attuali membri consiglio di amministrazione dell'ECA hanno respinto i piani per fondare una Superlega. Entrambi i club tedeschi rappresentati nel consiglio di amministrazione dell'ECA, FC Bayern Monaco e Borussia Dortmund, hanno un punto di vista al 100% congruente in tutte le discussioni ". Si era parlato di un ingresso nel progetto appunto del Bayern Monaco, e anche del Lipsia, ma al momento le due società tedesche non hanno dato parere positivo.

FRANCIA - Al momento anche il Paris Saint-Germain sembra essersi opposto alla partecipazione di questa Superlega, e poco fa è arrivato anche un comunicato congiunto delle due federazioni calcistiche francesi, la FFF e LFP: "La Fe'de'ration Francaise de Football (federazione nazionale del calcio francese, ndr) e la Ligue de Football Professionnel (Lega del calcio professionale francese, ndr) sono contrarie a qualsiasi progetto di Super League europea". Cosi' si legge in una nota congiunta. "Siamo a fianco dell'Uefa", aggiungono FFF e LFP, "e la nostra posizione è fermamente contraria rispetto a un progetto che minaccia l'intera piramide del calcio europeo. I sogni egemonici di una oligarchia - continuano - avranno come conseguenza la fine di un sistema europeo che ha consentito al calcio uno sviluppo senza precedenti sul continente europeo ".

Vanja Milinkovic, l'esultanza social per la vittoria con la Roma - FOTO

Lazio - Benevento, Acerbi: "Non sono soddisfatto, che ci sia da lezione"

TORNA ALLA HOME PAGE