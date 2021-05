Superlega, Infantino: "Io dietro a progetto? Pettegolezzi di corridoio"

Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha parlato a margine 71° congresso annuale. Particolarmente interessante la risposta alle indiscrezioni lanciate dal New York Times, secondo le quali l’organo di governo del calcio mondiale sarebbe stato coinvolto nell’organizzazione della tanto discussa Superlega europea: "Dovremmo guardare ai fatti non alle voci o ai pettegolezzi di corridoio. Ho lavorato in diverse posizioni di rilievo nel calcio per decenni. Ho parlato con molti club e la Superlega era un argomento di discussione, lo sanno tutti nel calcio. In 16 anni alla Uefa siamo sempre riusciti a gestirla, c’erano progetti molto più avanzati di quelli recenti. È responsabilità della Fifa discutere del calcio con gli stakeholder. Ora, ascoltare alcuni club e parlare con loro, non significa che la Fifa fosse dietro, collusa o in complotto con qualsiasi progetto per la Superlega europea".