Svizzera, è Petkovic l'uomo della storia: tutti i record

A San Pietroburgo Vladimir Petkovic scriverà ancora la storia. Come il 26 maggio 2013 all'Olimpico, è ancora lui l'uomo delle grandi vittorie: il successo della sua Svizzera contro la Francia ha spalancato le porte dei quarti di finale, che in una grande manifestazione agli elvetici mancavano dal '54. Vlado oggi festeggia i sette anni esatti sulla panchina della nazionale e i numeri sono eccezionali. Come riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, la sua media punti è la migliore della storia svizzera (1.82 in 77 partite), migliore di Hodgson e Hitzfeld, e contro la Spagna arriverà a 78 panchine, superando le 77 di Rappan. Lo Zenit ha già mosso i primi passi per Petkovic, che potrebbe concludere la sua esperienza con la Svizzera proprio nel suo futuro stadio. A meno che non ci sia un bis dell'impresa realizzata contro la Francia. Dall'uomo della storia ci si deve aspettare sempre di tutto.

LAZIO, IL SALUTO DI CAPITAN LULIC

LAZIO, IL NYT ESALTA CIRO IMMOBILE

TORNA ALLA HOME PAGE DEL SITO