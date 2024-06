Svizzera in ansia, rubati i pc dello staff: compromessa la sfida con l'Italia?

TUTTOmercatoWEB.com

Non sono buone notizie quelle che giungono nelle ultime ore per la Svizzera. C'è stato un furto in quel di Dusseldorf, sono stati rubati tre pc appartenenti a membri dello staff del ct Murat Yakin. La Federcalcio però ha tenuto a rassicurare che la sfida contro l'Italia non potrà essere in alcun modo compromessa dal momento che nessun dato in merito è stato sottratto. I dispositivi appartenevano a alcuni assistenti inviati in Germania per osservare le altre sfide.

