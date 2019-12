Svizzera, possibile ritiro a Trigoria per Euro 2020: Petkovic nella tana del nemico?

Altro che scozzese in terra inglese. Vladimir Petkovic, impegnato con la sua Svizzera a Roma contro l'Italia nei prossimi gironi di Euro2020, potrebbe infilarsi direttamente nella tana del nemico. Ha dell'incredibile, infatti, l'indiscrezione riportata da RSI Sport: secondo il portale, gli elvetici starebbero pensando di soggiornare a Trigoria per il ritiro pre-partita contro gli azzurri. Gli svizzeri dovranno dividersi tra la Capitale e Baku, una circostanza che avrebbe portato la Federazione a pensare di effettuare la prima parte della preparazione in Azerbaigian, e la seconda a Roma (evitando inutili spostamenti aggiuntivi). Il rapporto tra il ct e la Lazio, ormai è noto, si è incrinato a causa della disputa legale in merito al suo licenziamento nel dicembre 2013. È dunque da escludere che il ritiro tricolore della Svizzera possa svolgersi in quel di Formello. Ma, a distanza di sette anni dal 26 maggio, sarebbe ancora più clamoroso vedere l'allenatore dell'impresa insediarsi proprio nel quartier generale dei giallorossi. Nulla è ancora ufficiale, ma nella prossima estate la storia potrebbe capovolgersi: Petkovic a Trigoria, laziale in terra in romanista.

