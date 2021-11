Svizzera, Yakin perde Rodriguez e Okoh: non ci saranno contro la Bulgaria

Gli azzurri di Mancini sono ancora padroni del loro destino ma a Belfast contro l'Irlanda del Nord è vietato sbagliare. L'Italia deve vincere per non rischiare di dover cercare la qualificazione ai prossimi Mondiali affrontando gli spareggi. Nella giornata di domani anche la Svizzera scenderà in campo contro la Bulgaria e anche per gli elvetici sarà una gara decisiva che però dovranno affrontare senza due importanti giocatori. Yakin non potrà contare su Ricardo Rodriguez che ha rimediato un infortunio muscolare alla coscia e anche a Bryan Okoh che in allenamento ha riportato la rottura del legamento crociato destro.

