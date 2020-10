Svolta FIFA: i club potranno dire no ai calciatori in nazionale per il resto del 2020

Svolta in arrivo per il calcio internazionale: la FIFA ha approvato con 211 federazione nazionali e sei confederazioni, il protocollo per le gare internazionali. Si applicheranno nuove regole per tutto il resto dl 2020 e per tutte le finestre internazionali, sia maschili che femminili. I club potranno dire no alla convocazione di un proprio calciatore se è previsto periodo di quarantena o isolamento di almeno cinque giorni nel Paese del club obbligato a liberare il giocatore o nel Paese dove la nazionale sarà impegnata. Inoltre, i club potranno dire no anche se è prevista una restrizione ai traferimenti tra i due Paesi e non sia garantita dalle autorità locali un'eccezione a questa restrizione.

REGOLAMENTO – Va ricordato che la possibilità di non liberare i calciatori, si potrà applicare esclusivamente per le competizioni FIFA, (qualificazioni a Qatar 2022) e non per quelle UEFA, (Nations League). Nel documento inoltre, sono previste misure a tutela della salute dei calciatori, tesserati e arbitri come: il monitoraggio,igiene delle mani; distanziamento sociale; tracciamento dei contatti. Il protocollo sarà applicato per le gare di qualificazioni al Mondiale 2022.

