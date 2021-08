Tar, respinta la richiesta del Chievo. Ok sullo svincolo dei calciatori

Nessuna sospensione cautelare urgente del Comunicato ufficiale con il quale il Presidente federale della Figc il 3 agosto scorso ha deliberato lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati per il Chievo Verona, dopo la sua estromissione dalla prossima Serie B di calcio. L'ha deciso con decreto monocratico il Tar del Lazio; fissata il 6/9 prossimo l'udienza in camera di consiglio per la valutazione collegiale del ricorso con il quale lo stesso Chievo Verona contesta la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport di esclusione dal Campionato, nonché, adesso, anche la delibera di svincolo dei tesserati. Il Tar oggi ha ritenuto di non discostarsi dalla decisione monocratica di rigetto del 3 agosto scorso, ritenendo inoltre "quanto alla delibera della FIGC n. 45/A del 3 agosto 2021, che si tratta di atto sostanzialmente conseguenziale, e considerato in punto di periculum anche quanto ritenuto dal Consiglio di Stato con decreto n. 4377 del 5 agosto 2021", con il quale il 5 agosto è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto.