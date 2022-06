Tennis, sogno Wimbledon finito per Berrettini: il tennista è positivo al Covid

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Neanche il tempo di assaporare il prato di Wimbledon che la sfortuna ha avuto la meglio. Matteo Berrettini, numero 11 del mondo e tra i favoriti, era da poco ritornato sul campo dopo 3 mesi di stop e un'operazione alla mano destra. La vittoria del torneo di Stoccarda e quello del Queen's sembravano solo l'anticipazione di una stagione memorabile per il tennista romano. Pochi minuti fa però una foto in bianco e nero sul suo profilo Instagram ha lasciato tutti con l'amaro in bocca: Matteo è risultato positivo al Covid. Ecco il post:

"Ho il cuore spezzato nell'annunciare che devo ritirarmi da Wimbledon a causa del risultato positivo al test Covid-19. Ho avuto sintomi influenzali e mi sono isolato negli ultimi giorni. Nonostante i sintomi non fossero gravi, ho deciso che era importante fare un altro test questa mattina per proteggere la salute e la sicurezza dei miei compagni di gara e di tutti gli altri partecipanti al torneo. Non ho parole per descrivere l'estrema delusione che provo. Il sogno è finito per quest'anno, ma tornerò più forte. Grazie per il sostegno".