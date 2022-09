Ternana - Lazio Women, dove vedere la partita in tv e streaming

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio Women ora non si vuole fermare. Dopo la vittoria esterna contro il Tavagnacco (la prima in Serie B quest'anno), le ragazze di Catini si sentono in dovere di dare continuità. Domenica 2 ottobre alle 15:00 ci sarà la trasferta in Umbria contro la Ternana. Le biancocelesti hanno già affrontato le rossoverdi in stagione: il 10 settembre in Coppa Italia, vincendo lo scontro per 1-2 grazie alle reti di Proietti e Fuhlenporff. Il match si disputerà allo stadio 'Moreno Gubbiotti' e sarà disponibile, in tv e in streaming, sull'app di Eleven Sport.