Tokyo 2020, l'Italia conquista altre tre medaglie: il resoconto della giornata

Nella notte giapponese l'Italia aumenta ulteriormente il suo bottino di medaglie alle Olimpiadi conquistandone altre tre. Dopo la vittoria in semifinale con l'Ungheria, Aldo Montano, Luca Curatoli ed Enrico Berrè (con fuori l'infortunato Luigi Samele) festeggiano l'argento nella sciabola maschile a squadre. I tre Azzurri sono stati costretti ad arrendersi solo davanti a una super Corea 26-45. Medaglia di bronzo, invece, per Federico Burdisso nei 200 metri farfalla con un record italiano 1'54"45. Grande gioia anche per Matteo Castaldo, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino e Marco Di Costanzo, al posto di Bruno Rosetti risultato positivo al Covid. Gli Azzurri conquistano il bronzo nel canottaggio 4 senza. Questa notte è stata anche quella dell'addio di Federica Pellegrini che ha disputato la sua quinta e ultima finale Olimpica e ha salutato e ringraziato tutti per l'appoggio nel corso della sua carriera ricca di successi.