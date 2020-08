Tommasi: "Lotito ce l'ha con me perché pensa che io ragioni da romanista"

Damiano Tommasi ha spiegato, in un'intervista rilasciata a Il Romanista, ha spiegato i motivi che l'hanno spinto a lasciare il proprio incarico, focalizzandosi anche sul futuro. L'ex presidente dell'AIC ha detto la sua sulla ripresa del campionato di Serie A e si è espresso anche sul numero uno della Lazio, Claudio Lotito: "Lotito ce l'ha con me perché pensa che io ragioni da romanista, ma questo qualifica il suo modo di ragionare, non il mio".

Italia, sospiro di sollievo per Mancini: tutti negativi i calciatori presenti a Coverciano

VIDEO AURONZO GIORNO 6 - Lazio, rivivi l'allenamento in palestra della mattinata!

TORNA ALLA HOMEPAGE