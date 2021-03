Torino, buone notizie per Nicola: Belotti negativo all'ultimo tampone

Buone notizie in casa Torino soprattutto per mister Nicola che potrà finalmente riavere in squadra il gallo Belotti. L'attaccante granata, dopo l'ultimo tampone, è infatti risultato negativo al Covid-19. Ora dovrà fare le visite mediche di rito per riprendere gli allenamenti, difficile però che possa tornare a disposizione già per la gara contro l'Inter di domenica.

