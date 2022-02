Torino, Juric sbotta: "Gol annullato? Decisione scioccante"

Il Torino non è riuscito a guadagnare punti durante la partita casalinga di ieri sera contro il Venezia. Al 90' Belotti aveva segnato il gol del 2-2, ma la rete è stata annullata per il fuorigioco di Pobega. Ivan Juric non ha condiviso la scelta dell'arbitro e dopo la gara ha sbottato: "A volte è difficile commentare, contro il Sassuolo già c'era stato quel fallo laterale 15 metri più avanti che ci aveva punito. Oggi guardo l'episodio e non mi sembra che Pobega stia ostacolando qualcuno o facendo blocco. Di che cosa stiamo parlando? Sono cose gravissime... È stata una decisione scioccante e inspiegabile, questo non è calcio".