Torino-Lazio, ecco l'ultima vittoria esterna contro i granata

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mancano tre giorni e la Lazio farà il suo ritorno per la seconda giornata di Serie A. I biancocelesti di Maurizio Sarri affronteranno il Torino di Juric nella prima sfida in trasferta di questo campionato. Dopo quella con il Bologna, la Lazio vorrà confermarsi anche contro i granata conquistando una vittoria che sul prato dello Stadio Olimpico Grande Torino manca da quasi due anni. La scorsa stagione, infatti, entrambe le sfide, sia quella in trasferta che quella casalinga, sono terminate sul risultato di 1-1. Per risalire all'ultima vittoria bisogna andare alla stagione 2020/2021, quando a decidere la sfida furono due gol in zona recupero: quello di Immobile e, infine, la rete del solito Caicedo.

LA PARTITA - Una partita memorabile quella andata in scena il 1 novembre del 2020, una partita che terminò 3-4 in favore della Lazio, brava a crederci sempre e a non mollare fino all'ultimo secondo. A sbloccare la partita sono proprio i biancocelesti al 15', grazie alla rete al volo di Andreas Pereira, subito pareggiata però da un gran colpo di testa da parte di Gleison Bremer. La partita sembra prendere una brutta piega quando pochi minuti dopo l'arbitro fischia un rigore dubbio per il Torino che passa in vantaggio con Belotti. Stavolta è la Lazio che è chiamata a rispondere e lo fa al 48' con un calcio di punizione incrociato benissimo da Milinkovic che batte Sirigu. Un match che sembrerebbe indirizzato verso il pareggio, ma un errore di Hoedt all'87' spiana la strada a Lukic che battere Reina e mette a segno il 3-2.

E' notte fonda per la Lazio che si ritrova sotto per la seconda volta, ma che non ha nessuna intenzione di perdere. La voglia di vincere della squadra biancoceleste emerge nei minuti finali, prima conquistando al 95' un rigore realizzato da Immobile e poi, al 97', vincendo la partita con il solito e letale Felipe Caicedo. Un uno-due che distrugge il Torino e porta in casa Lazio tre grandissimi e pesantissimi punti.