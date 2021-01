Torino, le condizioni di Izzo: comunicato ufficiale del club

Nella partita di ieri sera tra Benevento e Torino, Armando Izzo ha lasciato anzitempo il campo per un trauma cranico. Il club granata ha pubblicato un comunicato ufficiale sulle condizioni del difensore: "Per quanto concerne il bollettino medico, in seguito al trauma cranico occorso durante la partita, Armando Izzo ieri sera è stato precauzionalmemte trasportato in ospedale a Benevento per alcuni accertamenti, che hanno dato esito negativo. Il calciatore, rientrato a Torino con la squadra nella notte, verrà rivalutato e monitorato nei prossimi giorni".

