Torino, nessun positivo al secondo giro di tamponi: ripresi gli allenamenti

Non ci sono altre positività nel Torino, dopo quella di un membro dello staff di ieri. Nel secondo giro di tamponi, non ci sono tesserati positivi al coronavirus. La squadra è tornata ad allenarsi agli ordini di mister Giampaolo che può riprendere a preparare la prossima stagione di Serie A. Domani è previsto un nuovo giro di test per tutta la rosa.

