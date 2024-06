Tottenham, Bentancur confessa: "Non sono uscito di casa per una settimana"

TUTTOmercatoWEB.com

Rodrigo Bentancur, attualmente in forza al Tottenham, si è raccontato a ‘Por la camicia’, trasmissione di Canale 10 in Uruguay. L'ex Juve da giovane ha militato tra le file del Boca Juniors e un evento particolare nel 2015 l'ha colpito al punto di non uscire da casa per una settimana: “Stavo facendo una gran partita e alla fine sono andato a cercare un pallone di rimbalzo. L’ho passato dietro e il San Lorenzo in avanti (Mauro Matos) lo ha preso e ha segnato. Non sono uscito per tutta la settimana. Sono uscito solo per allenarmi. Andavo alla scuola serale in quel periodo e non ci sono andato, perché avevo messo su Netflix ed era uscita quella giocata. Anche io credo che il brutto del calcio sia bianco o nero, non esistono grigi. Adesso, per esempio, rido della giocata contro il Portogallo ai Mondiali in Ghana, ma c’è gente che vuole uccidermi e darei qualsiasi cosa per segnare quel gol”.