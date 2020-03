Trump avverte gli USA: "La pandemia potrebbe finire a luglio o agosto. Noi come l'Italia"

In conferenza stampa Donald Trump ha allarmato gli Stati Uniti sulla situazione sanitaria ed economica legata al Coronavirus. Il presidente degli USA non era mai apparso così provato e di cattivo umore in conferenza stampa: "La pandemia in Usa potrebbe finire a luglio, ad agosto, ma se facciamo un ottimo lavoro. Siamo in un momento critico, c'è lo spettro della recessione. Dal punto di vista sanitario potremmo diventare come l'Italia. Siamo ad un punto critico, stiamo come stavano loro due settimane fa in termini di numeri. Se si guarda alle proiezioni, ci sono tutte le possibilità di diventare come l'Italia".

