Turchia-Italia, le probabili formazioni: Acerbi torna dall’inizio

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la beffarda sconfitta contro la Macedonia del Nord, l'Italia torna in campo in amichevole contro la Turchia. Neanche quest'anno gli Azzurri andranno ai Mondiali, è già la seconda volta di fila che accade. Martedì 29 marzo, ore 20:45 a Konya, ci sarà l'ultimo impegno degli uomini di Mancini prima di tornare nei rispettivi club. Tanto turnover in vista per il ct che sceglie tanti giovani e soprattutto chi ha giocato di meno. Al centro della difesa dovrebbe tornare Acerbi al fianco di uno tra Bonucci e Chiellini. Solo panchina per Zaccagni che potrebbe rivelarsi la carta a sorpresa per il secondo tempo.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TURCHIA (3-4-2-1): Cakir; Kabak, Demiral, Soyuncu; Celik, Kokcu, Calhanoglu, Kutlu; Under, Akturkoglu; Burak Yilmaz. All. Kuntz

ITALIA (4-3-3): Cragno; De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi; Tonali, Cristante, Pessina; Zaniolo, Scamacca, Raspadori. All. Mancini