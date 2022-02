Ucraina, Zelensky: "Ci hanno lasciato soli a combattere con la Russia"

In un drammatico videomessaggio, il presidente dell'Ucraina attacca le nazioni che non stanno aiutando il suo paese dopo...

TUTTOmercatoWEB.com

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia prosegue. Volodymyr Zelensky , presidente dell’Ucraina, ha parlato questa notte in un drammatico videomessaggio alla nazione. Sotto accusa, non solo lo stato di Putin, ma anche i paesi rei di non esser intervenuti a difesa del suo paese: "Ci hanno lasciati soli..."CLICCA QUI PER LEGGERE LA NOTIZIA

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.