Udiense-Lazio, alla Dacia Arena il primo gol biancoceleste di Acerbi

Questa sera la Lazio scenderà in campo alla Dacia Arena per la sfida contro l’Udinese in programma alle 21:45. Una gara importantissima per la squadra di Inzaghi alla ricerca di una boccata d’aria fresca dopo i tre ko consecutivi ma, altrettanto importante anche per la compagine di Gotti che vuole togliersi in modo definitivo dalla lotta salvezza. Sarà fondamentale per i biancocelesti ritrovare i pilastri di questa squadra primo tra tutti Francesco Acerbi. Anche il leone è apparso un po’ appannato contro il Sassuolo ma l’Udinese suscita in lui ottimi ricordi. Come riporta l’Agenzia Ufficiale biancoceleste infatti fu proprio alla Dacia Arena che il difensore siglò la sua prima rete con l’aquila sul petto. Era il 26 settembre del 2018 e fu proprio Acerbi a sbloccare il match prima della seconda rete di Correa e dell’autorete di Badelj.

