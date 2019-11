Udinese, De Paul: “Le sconfitte gridano vendetta, vogliamo fare punti con la Lazio”

Mentre la Lazio cercherà la sua sesta vittoria consecutiva in Serie A, l'Udinese proverà a uscire dall'Olimpico con dei punti in tasca. Ambizione legittima, ovviamente. I bianconeri sono chiamati al riscatto dopo la sconfitta pesante di Marassi. La rimonta subita ha destabilizzato l'ambiente, ancora incerto sul futuro di Luca Gotti - tecnico “ad interim” al quale la società avrebbe offerto un contratto fino a giugno, per il momento non accettato dall'allenatore -, e non proprio in una stabilissima posizione di classifica. Per questo la punta di diamante dei friulani, Rodrigo De Paul, ha suonato la carica. Ecco le sue parole riportate dalla rassegna stampa di Radiosei: “Futuro? Ho la testa a Udine, anzi, alla Lazio. Vogliamo prendere punti all'Olimpico”. Per l'argentino, dopo due sconfitte immeritate contro Samp e Parma, è ora di rivincite: “Quelle due partite gridano vendetta. Sono concentrato sulla Lazio. Ho sempre dato tutto per l’Udinese e continuerò a farlo”.

