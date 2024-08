Udinese - Lazio, Caicedo incredulo sui social: "Ma cosa?"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Continuerà a far discutere il gol del vantaggio dell'Udinese contro la Lazio. Il guardalinee alza la bandierina decretando la posizione di fuorigioco di Pajero, tuttavia l'arbitro non fischia e fa proseguire l'azione. Il tutto viene rivisto al Var e alla fine la rete viene convalidata. Sui social sta circolando già parecchio malcontento e incredulità da parte dei tifosi biancocelesti, in virtù del fatto che - una volta vista la bandierina alta - Casale si sia fermato, concedendo comunque un vantaggio all'avversario. A unirsi al coro ci ha pensato anche Felipe Caicedo che, seppur senza menzionare il riferimento a quest'episodio in particolare, ha scritto su Twitter: "Ma cosa?". I sostenitori della Lazio - che hanno immaginato il commento fosse riferito al gol del vantaggio - hanno iniziato a commentare sotto al post.

Ma cosa ??? — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) August 24, 2024

