Udinese - Lazio, i convocati di Inzaghi: Caicedo manca, torna Akpa Akpro

Mister Inzaghi ha deciso: 22 giocatori con sé per affrontare l'importante trasferta di Udine e continuare il sogno verso l'Europa dei grandi. La società, tramite i social, ha pubblicato la lista dei convocati dove è assente il nome di Felipe Caicedo per infortunio. Il Panterone in settimana si è recato in Paideia per dei controlli che si sono rivelati decisivi nell'individuare un problema al piede. Dopo l'assenza nell'ultima uscita contro il Crotone, si rivede Akpa Akpro.

I CONVOCATI - Alia, Reina, Strakosha, Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric, Radu, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira, Correa, Immobile, Muriqi.