Lazio, Caicedo in Paideia: convocazione a rischio - FOTO

Nel pomeriggio, come conferma l'account Twitter della Lazio, Felipe Caicedo si è recato nella clinica Paideia di Roma per sottoporsi ad alcuni controlli medici. L'ecuadoriano è di nuovo alle prese con la fascite plantare, che potrebbe anche compromettere la sua presenza a Udine: è a rischio la sua convocazione, il dubbio verrà sciolto durante la rifinitura di domani. Probabile forfait per il Panterone.

