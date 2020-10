Udinese, Marino: "Sarebbe giusto allargare il tetto delle rose"

Il calcio continua a monitorare la situazione Covid-19, con l'obiettivo di garantire il regolare svolgimento del campionato. Ai microfoni del Corriere dello Sport, il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Marino ha parlato del tetto delle rose: "In seguito a quanto sta accadendo per il Covid penso sarebbe giusto che la Lega A chiedesse alla Figc di allargare il tetto alle rose. Ciò permetterebbe agli esclusi di essere reintegrati ma anche ai club di prendere svincolati. Qualcosa si è già mosso nel frattempo, se ne sta discutendo, va detto che non tutti sono ancora d'accordo e penso che in questi giorni possa arrivare una decisione da parte di Lega e poi Figc".