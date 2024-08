Udinese, Runjaic: "Lazio? Non vedo l'ora di giocare, dimostreremo..."

TUTTOmercatoWEB.com

In contemporanea con Baroni, alla vigilia di Udinese-Lazio, è intervenuto in conferenza stampa anche il tecnico del club friulano. Queste le parole di Runjaic: "Infortunio Sanchez? Sicuramente è una notizia amara. Domani però dovremo giocare bene e dimostrare anche ad Alexis che siamo una squadra forte in casa".

"Abbiamo cambiato diverse cose rispetto all'anno scorso e non può andare tutto bene subito, già domani proveremo a giocare meglio quando avremo la palla, nel secondo tempo a Bologna siamo stati troppo bassi, ha avuto tanto spazio per giocare, una cosa su cui dovremo lavorare, non dipende da un giocatore in più o in meno ma da tutta la squadra".

"Sicuramente tireremo le somme, la pausa per le nazionali ti dà tempo per lavorare, vogliamo mettere ancora più energie, soprattutto nelle partite casalinghe e indipendentemente dall'avversario. Dobbiamo essere molto aggressivi, dev'essere la nostra impostazione di base, potremmo giocare lo stesso livello di calcio con tutte le squadre di A, domani avremo un secondo feedback, utile per le prossime settimane e per il lavoro con la squadra".

"Qualcuno dei nuovi potrebbe già giocare? Forse già domani. Abbiamo bisogno tutti di tempo per adattarci, ora dobbiamo mostrare di più rispetto a quanto fatto con il Bologna, è stato un punto importante per noi, sono ottimista e positivo, non vedo l'ora di giocare domani. Kristensen si sta allenando, se tutto va bene lo vedremo in panchina con il Como. Sava ci sarà? Posso dire che Okoye è il numero uno, Sava è disponibile però non so se sarà già convocato".

