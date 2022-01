Udinese - Salernitana, ecco la decisione del Giudice Sportivo

Mentre gioca in Coppa Italia contro la Lazio, l'Udinese ha tre punti in più in campionato. Il Giudice Sportivo ha emesso la propria decisione sulla partita tra i friulani e la Salernitana che non si è disputata a dicembre. I campani furono bloccati dalla Asl per alcune positività al Covid nel gruppo squadra. Il comunicato emesso certifica la sconfitta a tavolino per la squadra di Colantuono con annesso punto di penalizzazione.