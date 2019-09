Uefa, Agnelli: “La riforma delle coppe europee si farà nel 2024/25”

Eca contro European Leagues. SuperChampions contro leghe nazionali. È questo il tema di cui si discute da tempo nelle assemblee del calcio europeo, con l'Uefa che si è mostrata più propensa a sposare l'idea di una Superlega. Trovare un accordo che riesca a soddisfare entrambi i punti di vista, comunque, sembra al momento impossibile. Ma almeno un'idea e condivisa: le coppe europee verranno riformate a partire dalla stagione sportiva 2024/25, sul come se ne parlerà. A confermarlo nella riunione di oggi dell'Eca è stato il suo presidente, Andrea Agnelli: “Abbiamo differenti visioni sui format e i principi generali. Così come ci troviamo in disaccordo sul calendario. Ma c'è un'accettazione generale, ovvero che la riforma delle coppe europee debba avvenire nella stagione 2024/25. Dobbiamo continuare a mettere i club nel cuore di ogni decisione e mantenere una forte simbiosi con i campionati nazionali". Segnali di apertura?

