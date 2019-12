UEFA, Ceferin: "Ma quale Superlega! Zero possibilità. E sul VAR..."

VAR e Superlega. Secondo Aleksander Ceferin, presidente UEFA, se per la prima bisognerebbe rivedere alcune applicazioni... per la seconda non c'è possibilità minima che venga presa in considerazione. Intervenuto ai microfoni di HRT Radio, il numero uno dell'associazione calcistica europea ne ha parlato a proposito: "Secondo me la tecnologia VAR andrebbe usata solo nelle valutazioni fattuali e non in quelle soggettive come possono essere i falli di mano. Superlega europea? In tanti mi assicurano che ci sono persone che lottano per questa opzione, ma sono sicuro che non hanno nessuna possibilità di riuscire nel loro intento. È molto importante che nel calcio anche i piccoli Paesi possano ottenere risultato, possano sperare di vincere. È per questo che il calcio è il re degli sport".

