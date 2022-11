Uefa, Ceferin nell'occhio del ciclone: uno scandalo pronto a travolgerlo

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Aleksander Ceferin sarà il candidato unico alle prossime elezioni della UEFA. Il terzo mandato del presidente, però, è minacciato da un'inchiesta che lo sta travolgendo in patria. Ne parlano i colleghi di Domani: "Il pagamento sospetto di 390mila euro per un subappalto nei lavori ferroviari innesca una storia che ormai dura da quattordici anni e che coinvolge ambienti molto potenti in Slovenia, a cominciare dallo studio legale del presidente UEFA. I Ćeferin sono una dinastia illustre di giuristi in patria; il padre Peter è fra i principali riferimenti nelle professioni legali e il fratello di Aleksander, Rok, è giudice costituzionale. L’accusatore Milović attende che arrivi per lui il giudizio della Corte suprema per esporre in pubblico la sua versione dei fatti, ma i documenti già circolano sul web".