Uefa: "Club e nazionali russe e ucraine giocheranno in campo neutro"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Gaetano Mocciaro

La guerra scoppiata tra Russia e Ucraina invade anche il mondo dello sport. La Uefa ha infatti deciso di spostare la finale di Champions League, in programma inizialmente a San Pietroburgo, a Parigi proprio a causa del conflitto. Non solo, il Comitato Esecutivo ha anche deciso che fino a nuova comunicazione "i club e le nazionali russe e ucraine che gareggiano nelle competizioni UEFA dovranno giocare le partite casalinghe in sedi neutrali fino a nuovo avviso".